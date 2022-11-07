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الإثنين، 07-11-2022 09:57 ص

ألمانيا.. 83 مليار يورو تكاليف كبح أسعار الطاقة في 2023

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الوكيل الإخباري - يتوقع وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن تبلغ تكاليف كبح أسعار الطاقة المخطط لها للكهرباء والغاز في العام المقبل حوالي 83 مليار يورو (82.25 مليار دولار).

هذا وفقاً للخطة الاقتصادية للصندوق الخاص البالغ 200 مليار يورو، والذي أتيح لوكالة الأنباء الألمانية الاطلاع عليها علاوة على مشروع موازنة 2023 المنقحة.

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ومن المفترض أن يكون مبلغ الـ200 مليار يورو للتخفيف من ارتفاع أسعار الطاقة كافياً حتى عام 2024، لكن وزير المالية يخطط بالفعل لاستخدام أكثر من نصفها في العام المقبل.


وسيجري استخدام 15 مليار يورو تقريباً من هذا المبلغ للاستثمار في شركة يونيبر المتعثرة.

 

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