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السبت، 05-11-2022 02:04 م

إيطاليا تتجه لمزيد من الإنفاق والاقتراض لتخفيف آثار أزمة الطاقة

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الوكيل الإخباري - قالت جورجا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية أمس الجمعة، إن الحكومة الإيطالية الجديدة ستنفق 30 مليار يورو أخرى (29.9 مليار دولار) على دعم الأسر والشركات في ضوء تكاليف الطاقة المرتفعة، وذلك في معرض إعلان وزارة الطاقة خططا لاستخراج مزيد من الغاز الطبيعي.

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وأضافت ميلوني، أنه سيتم تخصيص 9.5 مليار يورو العام الجاري لمواجهة أسعار الطاقة والغاز المتزايدة، بينما ستكون 21 مليار يورو جزءا من ميزانية 2023.


ولتمويل تلك التدابير، قال جيانكارلو جورجيتي وزير المالية إن حكومة ميلوني تخطط للاستدانة بشكل أكبر في 2023 وبالتالي تتوقع عجزا يصل إلى 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 3.4 في المائة للعام المقبل.


وأضاف جورجيتي أن العجز في الميزانية سيتراجع إلى 3 في المائة مجددا بحلول 2025، وفقا لـ"الألمانية".


وكانت أزمة الطاقة الجارية في أوروبا وكيفية التخفيف من آثارها قد سيطرت على الحملة الانتخابية للائتلاف اليميني المتطرف الجديد في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر.

 

الاقتصادية

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