تراجع غير متوقع للصادرات الألمانية في سبتمبر

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الصادرات الألمانية سجلت تراجعاً 0.5% على أساس شهري في سبتمبر أيلول على عكس المتوقع، كما تراجعت الواردات بأكثر من المتوقع بنسبة 2.3%.



وكان استطلاع لرويترز قد توقع زيادة الصادرات الألمانية 0.1% على أساس شهري وانخفاض الواردات 0.4%.



وقال المكتب إن ألمانيا حققت فائضاً تجارياً معدلاً على أساس موسمي بلغ 3.7 مليار يورو، أي ما يعادل 3.66 مليار دولار، في سبتمبر أيلول، ما يزيد كثيراً عن فائض متوقع 700 مليون يورو.



وجاءت معظم الواردات من الصين، الشريك التجاري الأكبر لألمانيا، والتي سجلت زيادة 5.4 على أساس سنوي في سبتمبر أيلول، بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين 2%، وفقاً لبيانات المكتب.

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CNBC