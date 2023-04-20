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الخميس، 20-04-2023 02:25 م

أمريكا : نريد علاقات اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين

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الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في كلمة يفترض أن تلقيها الخميس ونشر نصها مسبقا، أن الولايات المتحدة تريد علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين مع تمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي.اضافة اعلان


وتأتي الكلمة التي ستلقيها يلين في جامعة جونز هوبكنز في واشنطن فيما لا يزال التوتر مرتفعا بين أكبر اقتصادين في العالم.

فقد اتهم وزير الخارجية الصيني الجديد تشين غانغ الشهر الماضي واشنطن بتأجيج التوتر بين القوتين محذرا من نزاع ومواجهة.

غير أن يلين أكدت تمسك الولايات المتحدة بقناعتها المتمثلة بالدفاع عن قيمها والأمن القومي. وقالت: "في هذا السياق، نسعى إلى علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين".

كما أكدت ضرورة أن يتمكن البلدان من مناقشة القضايا الصعبة بصراحة، والعمل سويا إذا كان ذلك ممكنا.

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