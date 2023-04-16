الخزانة الأميركية: أزمة سلاسل التوريد في العالم بدأت بالانفراج

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الشهر الماضي لن تثني الولايات المتحدة الأميركية عن مسارها لكبح التضخم.

اضافة اعلان



وقالت المسؤولة الأميركية، الأحد: "أعتقد بأن هناك طريقا لخفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي".



وأضافت: "الأدلة تشير إلى أننا نسير على هذا الطريق، هناك مخاطر بالطبع، لا أريد التقليل من المخاطر هنا، لكنني أعتقد بأن هذا ممكن".



وأضافت أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع التضخم بخلاف التضييق الذي شهده سوق العمل، خاصة النزاع الروسي الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد في عصر الوباء التي تسببت في نقص المواد الرئيسة للعديد من الصناعات الرئيسة مثل صناعة السيارات.



وأشارت إلى أن أزمة سلاسل التوريد التي عززت التضخم قد بدأت في الانفراج. ( سكاي نيوز )