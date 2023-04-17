الذهب عالمياً يثبت فوق 2000 دولار وسط ترقب لقرار الفائدة

الوكيل الاخباري -
استمر الذهب في التماسك فوق مستوى ألفي دولار مع نهاية جلسات التداولات اليوم الاثنين غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.اضافة اعلان
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2007.17 دولار للأونصة، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 % عند 2021.10 دولار للأونصة.
وكان الذهب قد انخفض 2% يوم الجمعة مع صعود الدولار وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. ( سكاي نيوز
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