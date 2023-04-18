الأسواق العالمية تتوقع رفع الفائدة 25 نقطة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - تتوقع الأسواق العالمية وبنسبة 81% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

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وبالتزامن مع ذلك استمر الذهب في التماسك فوق مستوى 2000 دولار غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2007.17 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % عند 2021.10 دولار للأوقية.



كان الذهب قد انخفض 2 % الجمعة الماضية مع صعود الدولار، وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.



وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % ليحد من مكاسب الذهب، ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.



وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2 % إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 % إلى 1498.04 دولار