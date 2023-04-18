الثلاثاء 18-04-2023
الوكيل الاخباري

الإعلان عن فرص استثمارية بكورنيش البحر الميت بقيمة 150 مليون دينار

الأردن يسير 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أبوظبي

ايعاز بالافراج عن 551 موقوفا إداريا بمناسبة قرب عيد الفطر

الملك يؤكد أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة بتحديث القطاع العام

أسعار حلو العيد من 5 - 12 ديناراً والإقبال ما زال ضعيفاًً

صندوق الملك عبدالله للتنمية يفتح باب التسجيل لمشروع تحدي الريادة المجتمعية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأسواق العالمية تتوقع رفع الفائدة 25 نقطة الشهر المقبل

بحث تطوير امتحان التوجيهي وتعليمات الدوام المدرسي

 
الثلاثاء، 18-04-2023 02:27 م

الأسواق العالمية تتوقع رفع الفائدة 25 نقطة الشهر المقبل

2164501-1179174243


الوكيل الإخباري - تتوقع الأسواق العالمية وبنسبة 81% أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

اضافة اعلان


وبالتزامن مع ذلك استمر الذهب في التماسك فوق مستوى 2000 دولار غير متأثر بحركة تصحيح في الجلسة الماضية، بينما يترقب المستثمرون مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2007.17 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 %  عند 2021.10 دولار للأوقية.

كان الذهب قد انخفض 2 % الجمعة الماضية مع صعود الدولار، وبعدما أشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى، حيث يقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 %  ليحد من مكاسب الذهب، ويجعل ارتفاع العملة الأمريكية الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 25.42 دولار للأوقية، كما زاد البلاتين 0.2 %  إلى 1046.68 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4 %  إلى 1498.04 دولار


إقرأ ايضا
2164571-2117213539

استئناف عمليات تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية

LYNXMPEJ3H0A2_L

المركزي الروسي: تبني احتياطيات من أصول لا يمكن استهدافها بعقوبات

2164551-447222539

أسعار النفط تستقر وسط ترقب البيانات الصينية

643e77064236042319466b7d

موعد إطلاق أول عملة رقمية إسلامية.. ما الذي يجعلها حلالا؟

d-80-نيكي-الياباني-يحقق-أطول-سلسلة-مكاسب-في-9-أشهر

نيكي الياباني يغلق مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي مع ضعف الين

643e64074c59b714cf140aef

صندوق النقد الدولي يكشف تأثير قرار "أوبك" وحلفائها على ميزانية السعودية

أخبار متعلقة
5

الذهب عالمياً يثبت فوق 2000 دولار وسط ترقب لقرار الفائدة

62-223941-5cd5017695a5977c3b8b4570_700x400

رئيس الفيدرالي الامريكي: سنرفع الفائدة بمعدل أكبر

62-010136-image_1641b6cb071aa0_700x400

إثر قرار الفيدرالي الأمريكي.. بنوك خليجية ترفع أسعار الفائدة - أسماء

ce56fe6d-سبائك-من-الذهب-في-صورة-من-أرشيف-رويترز.

الذهب يرتفع عالمياً وترقب لقرار رفع الفائدة

G6UILdQIvCkBJNcBeB7jzqSDhEI7GJweDr4YkUV3

وسط أزمة البنوك.. الفيدرالي يواجه معضلة رفع معدلات الفائدة

thumbs_b_c_1cb0c6dbaf35091eaed334d7732c8edf

أزمة المصارف تهبط بالنفط لأدنى مستوى منذ 15 شهرا