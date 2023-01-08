أميركا ترجئ إعادة بناء الاحتياطي النفطي مع ارتفاع الأسعار

الوكيل الإخباري - كشف تقرير لوكالة بلومبرغ، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سترجئ خطط إعادة بناء الاحتياطي النفطي الطارئ، بعد أن وجدت أن العروض التي تلقتها للشراء إما باهظة الثمن أو لا تفي بالشروط المطلوبة.

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وبحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت وزارة الطاقة العروض العديدة التي حصلت عليها لعملية شراء محتملة في فبراير.



كانت وزارة الطاقة أعلنت في ديسمبر الماضي عن عزمها البدء في إعادة تخزين احتياطي النفط الاستراتيجي، على أن تكون البداية بشراء 3 ملايين برميل الشهر المقبل.



إعادة تعبئة المخزون النفطي في الولايات المتحدة، تأتي عقب الإفراج التاريخي عن 180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الذي أمر به الرئيس جو بايدن ضمن محاولاته لترويض أسعار البنزين المرتفعة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. ( سكاي نيوز )

