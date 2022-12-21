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الأربعاء، 21-12-2022 11:13 ص

الخرابشة: 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن المعادن منذ مطلع العام الحالي

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منذ مطلع العام 7 مذكرات تفاهم، في مسعى عبر عنه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أخيراً بوضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية.

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ووفق الخرابشة يستجيب هذا المسعى لجهود إعادة الزخم للقطاع الذي عرفته رؤية التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية ويجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة 7 مذكرات تفاهم في مجال التعدين.


وأكد الخرابشة أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل بما يسهم في جهود تحقيق التنمية المستدامة متوقعا أن تزود الشركات الإقليمية والعالمية العاملة بموجب مذكرات التفاهم وزارة الطاقة بدراستها والتي تحدد ما إذا كانت ترغب الاستمرار باستغلال هذه الخامات وفق نتائج الجدوى الاقتصادية  لهذه الخامات وتوقيع حقوق امتياز تعدين لكل شركة وضمن المناطق المحددة في مذكرات التفاهم.


وعن تفاصيل هذه المذكرات يقول الوزير الخرابشة انها تشمل مذكرة استكشاف العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيبيب جنوب المملكة الموقعة مع (شركة العناصر الجديدة البيئية) في 12 كانون ثاني 2022 على أرض مساحتها 2400 كم مربع ولمدة عشر سنوات.


وعن النتائج الأولية لهذه المذكرة قال الخرابشة أن الشركة أنجزت حفر ما مجموعه 12 بئرا ومجموعة بهدف جمع العينات وتحليلها وتم بناء قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع لتشمل بيانات التنقيب التابعة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
كما تم الانتهاء من دراسات الاستشعار عن بعد والتي تساعد في تحديد النطاقات المؤملة وتم البدء بدراسات المسح الجيولوجي وتحديد التراكيب الجيولوجية المختلفة ويتم التخطيط لمرحلة حفر آبار جديدة لغايات تقدير الإحتياطي الأولى وتراكيز العناصر النادرة.


وفيما يتعلق بمذكرتي التفاهم الموقعتين مع شركة سولفيست التركية في شهر نيسان 2022 لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة على أرض مساحتها (20 كم) وفي غور فيفا جنوب البحر الميت على أرض مساحتها 25 كم ولمدة 12 شهرا، قال الخرابشة انه تم تحديد 4 مناطق مؤلمة بناءً على الدراسات القديمة ودراسات الشركة ليتم التنقيب فيها بشكل تفصيلي، لافتا الى ان الشركة حفرت للان ما مجموعه 12 بئراً و 9 خنادق وجمع عينات منها بهدف فحص تراكيز النحاس والعناصر الأخرى.


وعرض الوزير الخرابشة مذكرة التفاهم الموقعة أيضا مع شركة سولفيست في الخامس من حزيران لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة و لمدة 14 شهراً على أرض مساحتها 155 كم موضحا أن الشركة حددت بعض المناطق المؤملة مبدئياً ليتم الإستكشاف والتنقيب بها وسيتم تقييم النتائج حال وصولها وبناء خطط استكشافية بالإعتماد على هذه النتائج.


وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف النحاس في منطقة ضانا الموقعة مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين على أرض مساحتها 78 كم مربع و لمدة 16 شهرا والموقعة في الخامس من حزيران 2022 قال الوزير الخرابشة ان الشركة تعاقدت مع شريك استشاري وسيتم بناء خطة العمل التفصيلية والبدء بأعمال التنقيب قريباً.


وأشار الوزير الخرابشة الى ان الوزارة و بهدف وضع خارطة تقديم فرص للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال التعدين وقعت مذكرة تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية في 21 نيسان 2022 ولمدة 24 شهرا لوضع خارطة تحدد أهم المعادن التي يمكن الاستثمار فيها.


وأشار الوزير الخرابشة الى مذكرتي التفاهم الموقعتين أخيرا لاستكشاف الليثيوم في منطقة فينان على أرض مساحتها 35 كم مربع والذهب في جبل مبارك شرق مدينة العقبة على أرض مساحتها 50 كم مربعا ولمدة 12 شهرا مع الشركة العربية للتعدين.

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