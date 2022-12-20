تقرير عالمي يُبشر الباحثين عن عمل خلال العام القادم

الوكيل الإخباري - بثت وكالة (اس اند بي غلوبال) للتصنيف الائتماني تقرير مُبشر حول معدلات التوظيف وجلب المزيد من الأيدي العاملة لأسواق العالم خلال العام القادم 2023.

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ورفعت الوكالة في تقرير حديث لها، ترجمه "الوكيل الإخباري" من مستوى التفاؤل حول العام القادم على ملف الوظائف وتوفرها في مختلف الدول.



وقال التقرير إن أرباب العمل جاهدوا العام الحالي لتدريب عمالة جديدة وهو مؤشر على أنه لن يتم الاستغناء عنهم في 2023 بالرغم من التخوفات من الركود.



وأشار التقرير أن اتجاهات أسواق العمل في العالم أظهرت مرونة واضحة حول العمال ومدى امكانية توظيف عمال آخرين .



ونوه أنه بالرغم من الازمات التي تعصف بالاقتصاد العالمي إلا أن بيانات التوظيف ما زالت أعلى من المتوقع، في دول مثل ألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند، وهو ما سيفتح آفاق عمل جديدة لدول أخرى.



وأضاف التقرير: حتى في الولايات المتحدة يبدو أن التوظيف أقوى مما كان، لأن أصحاب العمل واجهوا صعوبة كبيرة في ملء فرص العمل خلال العام الحالي.



وأكد أن أحدث توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 تشير إلى تحسن أعلى في التوظيف، خاصة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر بمحاولات ترويض نسب التضخم المرتفعة.



ويترقب العالم آخر بيانات النمو للعام الحالي، ومعدلات النمو المتوقعة للعام الجديد حسب بيانات الطلب والتضخم، على أمل أن يكون القادم أقل ضغطاً على الاقتصاد.