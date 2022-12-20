صادرات أميركا من النفط تتجه لتجاوز وارداتها منه في 2023

الوكيل الإخباري - أصبحت الولايات المتحدة إحدى القوى العالمية المصدرة للنفط الخام خلال السنوات القليلة الماضية بيد أن صادراتها لم تتجاوز قط وارداتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقد يتغير هذا الأمر في العام المقبل.

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وتسجل مبيعات النفط الخام الأميركي لدول أخرى الآن مستوى قياسيا يبلغ 3.4 مليون برميل يوميا مع صادرات بنحو 3 ملايين برميل يوميا من المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل.

كما تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال ومن المتوقع أن يزيد حجم إنتاجها في السنوات المقبلة.



وفي حين أن الولايات المتحدة تستهلك 20 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وهو أكبر حجم استهلاك في العالم، فإن إنتاجها لا يتجاوز 13 مليون برميل يوميا. ( سكاي نيوز)

