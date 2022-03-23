الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك الى 176.6 مليون دينار

توقعات بارتفاع الطلب على الحلويات 50% مع نتائج الانتخابات

مراكز التطعيم ضد كورونا اليوم الاربعاء - أسماء

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق في الكرك - أسماء

إعلان النتائج النهائية للمجالس البلدية والمحافظات ظهر الأربعاء

أسعار الذهب محليا

وفيات الأربعاء 23-3-2022

الكوفحي يحصل على أعلى أصوات بالأردن

الضمان: اطلاق المرحلة الاولى من خطة التعامل مع ارتفاع الاسعار

الأربعاء، 23-03-2022 09:23 ص

أميركا تعفي بريطانيا من الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم

B009B687-DB56-48E8-B98B-DAC2F7D3299B


الوكيل الإخباري -أعلنت الولايات المتحدة أنها توصلت مع بريطانيا إلى اتفاق تزيل بموجبه واشنطن الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018 على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية على أن تتراجع لندن عن الإجراءات الانتقامية التي فرضتها ردّاً على ذلك على عدد من الصادرات الأميركية.

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو وممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في بيان مشترك أمس الثلاثاء، إنّ "هذا الاتفاق المهمّ لن يساهم فحسب في ضمان قابلية صناعات الصلب والألمنيوم للاستمرار على المدى الطويل، بل سيحمي الوظائف الأميركية أيضاً، وسيرفع أيضاً الرسوم الانتقامية عن أكثر من 500 مليون دولار من الصادرات الأميركية إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك المشروبات الروحية ومنتجات زراعية مختلفة ومواد استهلاكية".

وصدر البيان بعيد زيارة قامت بها وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن-ماري تريفيليان إلى الولايات المتحدة. وكانت تريفيليان قالت إنّها متفائلة بشأن إمكانية التوصّل إلى اتّفاق يسوّي هذا النزاع الذي يسمّم العلاقات بين البلدين.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
17bd33da-6afe-4fa8-b327-346031f4b47e

ارتفاع حجم القروض التي قدمتها البنوك الى 176.6 مليون دينار

623ab7864236043c4b5c09a0

مصر تدرس تحسين رغيف الخبز

623abbb9423604459a153993

أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر

5e854f9c45ca3

وفد من البنك الدولي يزور المملكة لبحث سبل رفع الدعم

ما_هي_قناة_السويس

قناة السويس تعدل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط المحملة إلى 15%

623a278d4c59b7463c0eca7a

البنك المركزي المغربي يتوقع تضخما كبيرا ونموا ضعيفا في 2022

أخبار متعلقة
4dd7b6ab-5a19-4369-8869-defe6c9ba2bd_16x9_1200x676

بريطانيا تشدد عقوبات المصارف والبنك المركزي والصندوق السيادي الروسي

a9e14c6b-b5d6-401a-bd7c-dcc63456900d_16x9_1200x676

طلبات الرهن العقاري الأميركية تنخفض لأدنى مستوياتها في عامين

1-1443126

كندا تعلن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

858e0a34-f037-441a-924a-1146d4241f92_16x9_1200x676

تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين للشهر الثاني على التوالي في فبراير

d-11-صادرات-الملابس-الأردنية-تقارب-2-مليار-دينار-في-2021

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

b5f1e811-9b8c-46c2-9a97-290756554029_16x9_1200x676

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي