طلبات الرهن العقاري الأميركية تنخفض لأدنى مستوياتها في عامين

الوكيل الاخباري- ضرب ارتفاع معدلات الرهن العقاري كلا من مشتري المساكن المحتملين والمرشحين لإعادة التمويل، في الولايات المتحدة.



يأتي ذلك بعد أن انخفض إجمالي طلبات الرهن العقاري بنسبة 13.1% الأسبوع الماضي، لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2019، وفقاً لجمعية المصرفيين للرهن العقاري. وانخفضت طلبات إعادة التمويل بنسبة 15% على أساس أسبوعي، و56% عن مستوياتها مقارنة بالعام الماضي.



من جانبه، قال نائب الرئيس المساعد للتنبؤات الاقتصادية والصناعية في جمعية المصرفيين للرهن العقاري، جويل كان: "أدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى إغلاق عمليات إعادة التمويل بسرعة، مع انخفاض النشاط في 6 من الأسابيع السبعة الأولى من عام 2022"، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

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