الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 11:41 ص

بريطانيا تشدد عقوبات المصارف والبنك المركزي والصندوق السيادي الروسي

4dd7b6ab-5a19-4369-8869-defe6c9ba2bd_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- قالت بريطانيا اليوم الاثنين، إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.

وأضافت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".

وأشارت بريطانيا إلى أن جهات أخرى ستدرج وسيعلن عنها هذا الأسبوع.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
220222761946707510762

ارتفاع أسعار الذهب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

79e53c9c-0e22-40a6-b264-2fd0e78845c9_16x9_1200x676

الخوف يتسلّل إلى الروس.. تهافت لسحب الدولار وسط تهاوي الروبل

image (1)

أمريكا تحظر أي معاملات مع البنك المركزي الروسي وكيانات أخرى

621cc1dd4236045ea3594d45

الولايات المتحدة تستثني بعض تعاملات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا

main_image5d2a0ce188a89

الأمم المتحدة: الجائحة فاقمت الضغط على الأمن الغذائي الأردني

621cc02aad5ab

وزير الصناعة يؤكد أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الأردن والسعودية

أخبار متعلقة
d-11-صادرات-الملابس-الأردنية-تقارب-2-مليار-دينار-في-2021

الملابس والاسمدة والفواكة من أبرز الصادرات السلعية للأردن في 2021 - تفاصيل

b5f1e811-9b8c-46c2-9a97-290756554029_16x9_1200x676

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

f64ff948-4670-41ee-a595-5d5122ea9df4

المركزي: انخفاض المنح الخارجية للاردن 18% العام الماضي

النفط٢

ارتفاع أسعار النفط عالميا

fd79278d-68d7-4331-bb57-ecfde2dedf74_16x9_1200x676

التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوى في نحو 30 عامًا

620b5b42423604359278ff81

الولايات المتحدة زادت ثراء من أزمة الغاز في أوروبا