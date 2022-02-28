بريطانيا تشدد عقوبات المصارف والبنك المركزي والصندوق السيادي الروسي

الوكيل الاخباري- قالت بريطانيا اليوم الاثنين، إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمنع أي كيانات بريطانية من إجراء معاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية وصندوق الثروة الوطني في روسيا.



وأضافت الحكومة "ستتخذ حكومة المملكة المتحدة على الفور جميع الخطوات اللازمة لإنفاذ القيود المفروضة لمنع أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين في المملكة من إجراء معاملات مالية مع جهات منها البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني الروسي ووزارة المالية في روسيا الاتحادية".



وأشارت بريطانيا إلى أن جهات أخرى ستدرج وسيعلن عنها هذا الأسبوع.

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