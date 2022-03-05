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السبت، 05-03-2022 09:45 ص

أميركا: نتخذ كل الإجراءات لمنع استفادة روسيا من أصول صندوق النقد

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الوكيل الاخباري- قال مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية  إن الولايات المتحدة ملتزمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع روسيا من الاستفادة من حيازاتها من حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن موسكو تواجه عقبات كبيرة في هذا الشأن.

وتلقت روسيا 17 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة من خلال مخصصات جديدة أتاحها الصندوق، لكن يتعين على موسكو إذا أرادت إنفاقها أن تجد دولة شريكة ترغب في استبدالها بعملات أساسية في شكل قرض بفائدة.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة وشركاءها، الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشركاء المتاحين داخل منظومة معاملات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لن يجروا أيا من هذه المبادلات.

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