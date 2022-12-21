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الأربعاء، 21-12-2022 10:43 ص

أوروبا تخفض استهلاك الغاز 20 بالمئة

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الوكيل الإخباري - تراجع استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنسبة 20.1 % في الفترة بين آب وتشرين الثاني، مقارنة بمتوسطات السنوات الخمس الأخيرة السابقة لنفس الفترة، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية ، وهو ما يزيد عن هدف التكتل البالغ 15 %.

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في مواجهة التخفيضات الكبيرة في شحنات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا، وافقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة في نهاية تموز على خفض استهلاكها من الغاز طواعية بين الأول من آب 2022 و31 آذار 2023.


وتم تحديد هدف التخفيض عند 15 بالمئة مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية، من خلال "تدابير الخفض الطوعي". ( سكاي نيوز )  


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