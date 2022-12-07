الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيض سقف سعر الغاز إلى 220 يورو لكل ميغاواط ساعة

الوكيل الاخباري- قال موقع EURActiv البلجيكي، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي تدرس احتمال خفض حد سعر الغاز إلى 220 يورو لكل ميغاواط ساعة.



ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، تم تقديم هذا الاقتراح من جانب جمهورية التشيك، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.



في البداية، كان من المفترض أن يتم تحديد الحد عند 275 يورو لكل ميغاوات ساعة.



وفي 2 ديسمبر، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أنه يجري النظر في إمكانية خفض هذا الرقم إلى 264 يورو لكل ميغاواط ساعة.

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وتؤكد مسودة الوثيقة التي أشار إليها الموقع، على أنه تم كذلك تخفيف الشروط الأخرى لإطلاق آلية تصحيح سوق الطاقة. على سبيل المثال السعر الحسابي للعقد الاشتقاقي TTF لشهر مقدما يجب أن يتجاوز الحد الأدنى لمدة خمسة أيام، في حين أن الفترة التي تمت مناقشتها مسبقا هي أسبوعان.



كذلك افترض مشروع المفوضية الأوروبية أنه من أجل تنشيط الآلية، يجب أن يكون سعر الغاز في مركز TTF لمدة 10 أيام على الأقل أعلى بـ 58 يورو من متوسط سعر الغاز في السوق العالمية. لكن وفقا لمعلومات EURActiv، يقترح تخفيض هذه القيمة إلى 35 يورو.

روسيا اليوم