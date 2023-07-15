إدراج "مشروع التخزين المبرد" على منصة استثمر في الأردن

الوكيل الاخباري - ترتكز فكرة مشروع التخزين المبرد الذي طرحته وزارة الاستثمار عبر منصتها "استثمر في الأردن"، على تأسيس شركة تعنى بإدارة وتشغيل حيزين للتخزين المبرد في مواقع استراتيجية تكون بالقرب من الموانئ الجوية والبحرية الرئيسة في الأردن.



وبحسب المنصة، سيتم تصميم مرافق التخزين البارد لتخزين البضائع المجمدة المستوردة أو المراد تصديرها على مساحة مقدرة بحوالي 19.800 متر مربع لكلا الحيزين، وما سيشمله المشروع من مباني، ومرافق، ومعدات، وأسطول من شاحنات التبريد.



واقترحت المنصة إقامة المشروع في محافظتي العاصمة والعقبة، بحجم استثمار متوقع 11.5 مليون دولار، وبمعدل عائد داخلي 11 بالمئة.

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