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الخميس، 02-05-2024 03:42 م

مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي

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الوكيل الإخباري- أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.

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ويهدف الصندوق لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وسيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات.


وستتولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع "القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية".


يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعاً قائماً كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.

RT

 




 

 


 

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