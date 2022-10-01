إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديدية في بريطانيا

الوكيل الإخباري - تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديدية منذ عشرات السنين، اليوم السبت، مع إضراب عشرات الآلاف من العمال في ثلاث نقابات عمالية في خلافات بشأن الأجور والأمن الوظيفي، مما أدى إلى إغلاق معظم شبكة السكك الحديدية في البلاد.

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وتعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي فواتير الطاقة الزيادات في الأجور.



ومع وصول التضخم لأعلى مستوياته منذ 40 عاما عند نحو 10%، تقول النقابات العمالية إن عروض الأجور لعمالها تماثل خفضا للأجور بالقيمة الحقيقية.



وسيضرب في المجمل أكثر من 50 ألفا من عمال السكك الحديدية يمثلهم الاتحاد العام لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة سائقي ومهندسي القطارات ونقابة صناعات النقل والسفر اليوم السبت لمدة 24 ساعة في إضراب سيؤثر على 14 شركة لتشغيل القطارات، بالإضافة إلى شركة "شبكة القطارات" التي تمتلك البنية التحتية للقطارات. ( العربية )

