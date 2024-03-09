الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

الوكيل الاخباري - وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللا جزئيا للحكومة الفيدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة.

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ووافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات وجاءت الموافقة بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 .



وكان سبق لمجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون أن وافقوا على هذا الاتفاق الهادف الى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.



وبهذا الضوء الاخضر، سيتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة.