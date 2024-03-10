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الأحد، 10-03-2024 09:50 ص

البنوك المركزية في العالم تعزز احتياطياتها من الذهب

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الوكيل الإخباري - كثفت معظم البنوك المركزية على مستوى العالم مشترياتها من الذهب كاستراتيجية للتنويع بعيداً عن الدولار، في ضوء المخاوف بشأن العجز المالي المستمر في الولايات المتحدة والضغوط التضخمية.

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وقالت تقارير إن ذلك يأتي على الرغم من استقرار الدولار وارتفاع العائدات الحقيقية، ومع وصول أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عاما مقابل معظم العملات الرئيسية.


وتؤكد الزيادة في حيازات البنوك المركزية من الذهب، ولا سيما في الصين وألمانيا وتركيا، على اتجاه أوسع نحو حماية الأصول الاحتياطية من الانخفاض المحتمل في قيمة الدولار ومخاطر النظام المالي.


ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، فقد اشترت الصين 225 طناً من الذهب خلال عام 2023، وواصلت الشراء خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري، للشهر الـ 16 على التوالي، حيث أضافت الصين 22 طنا من الذهب إلى احتياطاتها الذهبية خلال العام الجاري، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى 2257 طنا ذهب.

 




 

 


 

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