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الخميس، 07-09-2023 12:42 م

إياتا: شركات الطيران في العالم شهدت نشاطاً قوياً في تموز الماضي

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الوكيل الإخباري - أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" أن شركات الطيران شهدت نشاطاً قوياً في تموز الماضي، وهي فترة الذروة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وقال بيان الاتحاد، إنه كان للرحلات الداخلية دور كبير في إنعاش القطاع، حيث تجاوزت مستويات الراكب مستويات ما قبل أزمة كورونا، خصوصاً بعد إنهاء سياسات تقييد السفر في الصين.

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وأشار البيان، إلى الرحلات الجوية الدولية ازدادت بنسبة 29.6% على أساس سنوي بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، وسجل معدل إشغال الطائرات نسبة 85.7%، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. 

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