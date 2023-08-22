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الثلاثاء، 22-08-2023 02:34 م

دولة عربية على مشارف الإفلاس.. وقد تتخلف عن سداد ديونها قريبا

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الوكيل الإخباري - حلت السودان في الترتيب السابع لأعلى الدول المستدينة من الصين بإجمالي 6.169 مليار دولار. اضافة اعلان


وكشفت دراسة بحثية حديثة صادرة عن البنك الدولي بشأن "الاستدانة في القارة الأفريقية"، أن تصاعد الأزمة في أوكرانيا أثر على قدرة البلدان الإفريقية على سداد مديونياتها وتسببت في مشكلات مالية هيكلية في 22 دولة إفريقية هي الأقل دخلًا على الإطلاق في جنوب الصحراء الكبرى، لا سيما الدول المستدينة من الصين.

وأشارت الدراسة إلى أن إفريقيا كانت وجهة فعلية لنسبة 12% من عمليات الإقراض الدولي الصينية للقطاعين الخاص والعام، وأن إجمالي القروض الصينية لدول القارة السمراء قد تضاعف لنحو خمسة أضعافه في الفترة من 2000 حتى عام 2020 إلى 696 مليار دولار.

ووضعت الدراسة أنغولا على رأس قائمة الدول الإفريقية التسع الأعلى استدانة من الصين، وقال إن ديون أنغولا للصين بلغت ما إجماليه نحو 42.916 مليار دولار حتى مارس 2023.

فيما جاءت إثيوبيا في الترتيب الثاني إفريقيًا بفارق كبير، حيث بلغت إجماليات استدانتها من الصين نحو 13.728 مليار دولار.

أما المركز الثالث فجاءت زامبيا بإجمالي 13.848 مليار دولار، تليها كينيا في الترتيب الرابع بإجمالي مديونية للصين تقدر بنحو 9.175 مليار دولار.

وبلغ إجمالي ديون نيجيريا من الصين والتي حلت في الترتيب الخامس ما قيمته 6.732 مليار دولار، تليها الكاميرون في المركز السادس بإجمالي ديون تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6.702 مليار دولار مستحقة السداد للصين.

وفي المركز الثامن جاءت الكونغو بديون بلغت 5.308 مليار دولار.

وفي الترتيب التاسع جاءت غانا بإجمالي مديونية للصين تبلغ نحو 5.308 مليار دولار، ثم كوت دي فوار في الترتيب العاشر إفريقيا للدول الأعلى استدانة من الصين بإجمالي 3.722 مليار دولار.

وقبل أيام، حذر تقرير حديث صادر عن "إنترريغونال للتحليلات الاستراتيجية"، من أخطار استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، مشيراً إلى إمكان تعرض نحو 23 دولة إفريقية للإفلاس مع تفاقم أزمة الديون السيادية.

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