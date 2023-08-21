الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي يعلن تعليمات وشروط الدراسة خارج الأردن اعتباراً من العام الحالي

شاهد قبل و بعد .. عملية نوعية لشاب بـ " البشير" - فيديو

الداخلية توضح حول طلبات الإقامة بالاردن

وزير الأوقاف: موظفو المسجد الأقصى يتعرضون لإبعاد وضرب ومضايقات من قوات الاحتلال

جريمة قتل مروعة في اربد

الملكة: "أحلى الأوقات دائما معكم"

اصابات في مشاجرة جماعية عنيفة في طبربور

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

الخدمة المدنية: امتحان لموظفين بالقطاع العام لتعديل درجاتهم الوظيفية قريبا

الاحتلال يغلق جميع المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل

 
الإثنين، 21-08-2023 01:19 م

الصين تخفض مجددا سعر الفائدة

64e32fa64c59b71c8a4fb6a5


الوكيل الإخباري - خفض البنك المركزي الصيني اليوم الاثنين الفائدة الرئيسية، معولا على منح المزيد من القروض للأفراد والشركات في سعيه لدفع النمو المتباطئ وتحفيز الاقتصاد الثاني عالميا.

ويعاني النشاط الاقتصادي في الصين من تراجع الاستهلاك في ظل الصعوبات التي يواجهها سوق العمل وتباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يضعف الطلب على المنتجات الصينية وينعكس بالتالي على نشاط آلاف المصانع.

اضافة اعلان


وسعيا لتحفيز النشاط، خفض البنك المركزي الصيني مجددا اليوم الاثنين، سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر، من 3.55% إلى 3.45%.


وكان البنك المركزي الصيني خفض هذه الفائدة في يونيو 2023، في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض لقاء رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4.2%.

 

RT

إقرأ ايضا
49283_3_1677973721 (1)

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

ذهب3

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

64e2f06c4c59b75d6a3b8161

مصر تعلن استعدادها لإعادة تصدير القمح الروسي لدول إفريقيا

main_image5df507a46d35a

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم الاثنين ؟

البنك المركزي (5)

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بالمزاد بـ 100 مليون دينار

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

أخبار متعلقة
49283_3_1677973721 (1)

عقل يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا في تسعيرة أيلول المقبل

64cd2b044236043f50250ce7

خام برنت يتجاوز 86 دولارا للبرميل

thumbs_b_c_3f9c4cbc13df862aac1e4098ad0d5f30

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

1690829105635

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

7c1ca0b9-البنك-المركزي-الأوروبي-scaled

البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة أو تعليق زيادتها

64c2ce7e7ded2

صندوق النقد: الأردن نجح في التصدي لتحديات الاقتصاد العالمية