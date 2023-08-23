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الأربعاء، 23-08-2023 11:49 ص

أميركا تطلب من الصين تعزيز الشفافية حول بياناتها الاقتصادية

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الوكيل الإخباري - دعا مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الصين لكي تكون "أكثر وضوحًا وشفافية" فيما يتعلق بالإعلان عن أحوالها الاقتصادية، وذلك في وقت تشهد فيه بكين تباطؤا اقتصاديا، الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العالمي.

وخلال الأسبوع الماضي، أوقفت الحكومة الصينية نشر بيانات تتعلق بالارتفاع المتزايد في معدلات البطالة بين الشباب، ما أثار المخاوف حول وتيرة النمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وتبعات ذلك على الاقتصاد العالمي.

ووصف سوليفان الخطوة الصينية، بأنها "غير مسؤولة".

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وأضاف: "من أجل الثقة العالمية والقدرة على التنبؤ واتخاذ القرارات السليمة، من المهم أن تحافظ الصين على الشفافية في نشر بياناتها الاقتصادية".

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