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الأربعاء، 23-08-2023 09:49 ص

الصين تؤيد ضم دول جديدة لمجموعة بريكس

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الوكيل الإخباري - دفعت الصين باتجاه توسيع مجموعة "بريكس" في حين تسعى رابطة كبرى الاقتصادات الناشئة لتعزيز حضورها كقوة تواجه الهيمنة الغربية على الشؤون الدولية.

تمثل بلدان "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ربع الاقتصاد العالمي بينما أبدى مزيد من الدول اهتماما بالانضمام إلى التكتل قبيل قمّته التي تستضيفها جوهانسبرغ وتستمر ثلاثة أيام.

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وقال وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو إن المحادثات في جوهانسبرغ لا ترمي إلى الطلب من بلدان اختيار طرف ضد آخر أو خلق مواجهة جماعية، بل توسيع نطاق السلام والتنمية.


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