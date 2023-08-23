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الأربعاء، 23-08-2023 12:36 م

جنوب إفريقيا توقع اتفاقيات في مجال الطاقة مع الصين

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الوكيل الإخباري - وقعت جنوب إفريقيا والصين على هامش قمة مجموعة دول بريكس، اليوم الأربعاء، اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات، ونقل الكهرباء وتوزيعها، والطاقة النووية.اضافة اعلان


وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب أفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقا رئيسيا أمام النمو الاقتصادي.

وقال وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا إن إحدى الاتفاقيات تنص على أن تنقل شركات صينية التكنولوجيا إلى شركة المرافق الحكومية الجنوب إفريقية إسكوم لمساعدتها في خفض الانبعاثات من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.

وتنص اتفاقيات أخرى على أن تساعد شركات صينية شركة اسكوم في تحديث بنيتها التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء وأن تنقل خبراتها في مجال الطاقة النووية.

وانطلقت قمة بريكس للاقتصادات الناشئة -وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- أمس الثلاثاء وتستمر إلى الخميس في جوهانسبرغ، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا وعاصمتها التجارية.

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