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الأربعاء، 26-07-2023 04:16 م

إيرادات العراق النفطية تسجل 7.2 مليار دولار في يونيو

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الوكيل الاخباري - بلغت إيرادات العراق من صادرات النفط في يونيو الماضي نحو 7.2 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وزارة النفط العراقية في بيان الأربعاء.

وبحسب البيان فإن صادرات نفط العراق بلغت 100.059 مليون برميل في يونيو، بمتوسط سعر بلغ 71.755 دولار للبرميل.

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ويسعى العراق إلى زيادة طاقته الإنتاجه من النفط إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفترة المقبلة، مقابل 5.4 مليون برميل يوميا حاليا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لوزير النفط العراقي حيان عبدالغني.

وقال عبدالغني في تصريحاته الشهر الماضي إن إنتاج العراق الحالي يبلغ 4.43 مليون برميل يوميا.

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