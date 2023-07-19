العراق يوضح بشأن تراجع صادرات النفط إلى الأردن

الوكيل الإخباري - ردت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء، على أنباء تراجع المعدل اليومي لخروج الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن.

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وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "هناك كميات محددة متعاقد عليها بشأن تجهيز النفط عبر المنافذ الحدودية، فمثلا تخرج اليوم 20 صهريجاً وفي اليوم التالي 50 صهريجاً وهكذا بحسب ما متعاقد عليه".



وأضاف، أن "العراق لديه كميات محددة متعاقد على تجهيزها مع الأردن"، مشيراً إلى أن "آليات التجهيز تتم وفقاً للوضع وبحسب ظروف التعاقد".



وذكر، أن "وزارة النفط لديها إحصائية بالصادرات النفطية العراقية تنشر شهرياً في وسائل الإعلام".

