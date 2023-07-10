النفط يهبط وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط تراجعا في المعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين إذ تحلى المستثمرون بالحذر قبيل إعلان بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع، فيما دعمت تخفيضات متوقعة في إنتاج الخام من السعودية وروسيا السوق.

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وقالت تينا تينغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس "تجار النفط قد يكونوا حذرين قبل إعلان بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومجموعة بيانات اقتصادية صينية هذا الأسبوع.



لكنها أضافت أن أسعار الخام قد ترتفع بعد إعلان مجموعة أوبك+ عن خططها بخصوص المزيد من الخفض في الإمدادات.

سكاي نيوز