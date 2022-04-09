السبت 09-04-2022
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السبت، 09-04-2022 09:40 ص

إيطاليا تراهن على ليبيا والجزائر وأذربيجان لتعزيز أمنها من الغاز

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الوكيل الإخباري - تسعى إيطاليا، التي تحصل على 40 % من غازها من روسيا، للحصول على كميات إضافية من ثلاث دول هي ليبيا، والجزائر، وأذربيجان، لتحل محل الغاز الروسي تدريجيًا.

وتهدف استراتيجية أمن الغاز الخاصة بوزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينجولاني، إلى إبرام أولى الصفقات مع هذه الدول الثلاث خلال العام الجاري، للحصول على كمية إضافية حجمها 10 مليارات متر مكعب فى غضون أسابيع.

وتنطوي الاستراتيجية على أهداف أكثر طموحًا، بأن تصل الكميات من خلال هذه الدول إلى 20 مليار متر مكعب عندما تصبح هذه التدفقات الجديدة بكامل طاقتها عام 2024.

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