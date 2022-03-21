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الإثنين، 21-03-2022 03:00 م

قطر تقترب من إبرام اتفاق مع ألمانيا لاستئناف تصدير الغاز المسال

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الوكيل الاخباري- أعلنت شركة قطر للطاقة عن اتفاقها مع الجانب الألماني على استئناف المناقشات حول إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من قطر إلى ألمانيا.

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وقال بيان صادر عن قطر للطاقة اليوم الاثنين، إن "النقاشات مع الشركات الألمانية بخصوص توريد الغاز الطبيعي المسال القطري إلى ألمانيا، تعود لعدة سنوات، ومع ذلك لم تتجسد هذه المناقشات في اتفاقيات نهائية بسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة في ألمانيا من جهة ، والبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من جهة ثانية".


وأضاف البيان أن الجانب الألماني أكد أن الحكومة الألمانية قد اتخذت إجراءات سريعة وملموسة لتسريع عملية تطوير محطتي استقبال للغاز الطبيعي المسال في ألمانيا كمسألة ذات أولوية للسماح باستيراد الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل إلى ألمانيا، وأن مثل هذا المخطط يحظى بدعم كامل من الحكومة الألمانية.


وأشار البيان إلى أن اجتماعا عقد في وقت سابق أمس، بين وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، المهندس سعد بن شريدة الكعبي، ونائب المستشار الألماني والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية الألماني الدكتور روبرت هابيك، تم خلاله استعراض التعاون في مجال الطاقة وسبل تعزيزه.

 

بترا

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