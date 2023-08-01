اتفاق أوكراني كرواتي لتصدير الحبوب

الوكيل الإخباري - أعلن دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني انه تم الاتفاق مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب.

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وقال كوليبا، بعد لقاء نظيره الكرواتي جرليك رادمان: “سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة”.. مضيفا: “كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي”.



وكانت روسيا قد أعلنت رفضها تمديد اتفاقية مبادرة الحبوب، وربطت تمديدها بشرط إزالة جميع العقبات أمام البنوك والمؤسسات المالية الروسية.



وشهدت مدينة إسطنبول توقيع اتفاقية تضمن الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية العالقة في الموانئ الأوكرانية، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بوساطة تركية وأممية.