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الأربعاء، 26-07-2023 04:32 م

صندوق النقد: تعليق اتفاق الحبوب سيرفع الأسعار 15 %

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الوكيل الإخباري - قال صندوق النقد الدولي إن انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% لكنه أضاف أنه يواصل تقييم الوضع.

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وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كان "نافعا جدا" في ضمان إمكانية شحن إمدادات وفيرة من الحبوب من أوكرانيا مما خفف من ضغوط الأسعار على الغذاء.


وأضاف أن توقف العمل بالاتفاق سيضع على الأرجح ضغوطا تصاعدية على الأسعار.


وقال "ما زلنا نقيم الوضع الذي سنصل إليه، لكن يمكن الاعتقاد أن الزيادة في أسعار الحبوب ستكون في حدود عشرة إلى 15 بالمئة وهو تقدير معقول". 

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