النفط يحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من تزايد الأدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة، وفي ظل احتدام الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي من شأنه أن يؤدي لاستمرار تراجع الإمدادات.



وواصلت روسيا قصف منشآت تصدير المواد الغذائية الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي اليوم الجمعة واستولت على سفن في البحر الأسود، في تصعيد للصراع في المنطقة منذ انسحاب موسكو هذا الأسبوع من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء الماضي إن مخزونات النفط الخام تقلصت وسط قفزة في صادرات الخام وزيادة استخدام المصافي.



خلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 1.50 %، ليصل إلى 81.07 دولار للبرميل.