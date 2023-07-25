أسعار القمح تسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر

الوكيل الإخباري -

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تراجعت أسعار القمح بشكل طفيف في تعاملات اليوم لكنها لا تزال عند أعلى مستوياتها منذ فبراير، نتيجة مخاوف نقص إمدادات الحبوب بعد تعليق روسيا اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.وتراجعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 0.56% إلى 7.51 دولار للبوشل (وحدة قياس وزن الحبوب في الأسواق العالمية)، حسب بيانات وكالة "بلومبرغ".وتتخوف الأسواق من تراجع الإمدادات من منطقة البحر الأسود إلى الأسواق بسبب توقف صفقة الحبوب، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا حوالي 30% من إمدادات القمح العالمية.وصفقة الحبوب أبرمت بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في 22 يوليو 2022.وينص الاتفاق على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق الدولية.