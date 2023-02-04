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اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

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السبت، 04-02-2023 03:21 م

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. 

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والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية للحد من الترسانة التي يستخدمها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لدعم حربه على أوكرانيا. 


ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا على غرار وقود الديزل عند مئة دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.


وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا، 60 دولارا للبرميل، على الصادرات حول العالم.  الحرة

 


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