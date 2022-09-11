اختتام البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس محافظة الزرقاء

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الأحد، في غرفة تجارة الزرقاء، فعاليات البرنامج التدريبي الشامل لرفع قدرات وتنمية مهارات أعضاء مجلس محافظة الزرقاء الذي نظمه مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الهاشمية.

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وتناول البرنامج التدريبي على محاور منها، كيفية كتابة وصياغة المشاريع التنموية وإدارتها، ومهارات التواصل والتشبيك المجتمعي، وكيفية إعداد ميزانيات المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وأشرف على تقديمه مدير مركز الإعداد لسوق العمل بالجامعة الهاشمية الدكتور إبراهيم منصور، ورائد الخوالدة وأماني العواملة من الجامعة، بالشراكة مع محاضرين ومركز نحن نشارك.



وأكد مندوب محافظ الزرقاء فواز زيدان، أهمية بناء التشاركية العالية بين المؤسسات الوطنية، وبناء القدرات وتطوير المهارات خاصة في مجالات عمل أعضاء المجلس التي تشمل العمل التنموي والخدمي والتطويري والاستثماري وغيرها.



وقال نائب رئيس الجامعة الدكتور عبد الباسط الزيود إن الجامعة عكفت على مأسسة عدد من المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع، وتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المجتمعية والتطوعية، وتوفير التدريب وإجراء الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية لمختلف القطاعات الصناعية والخدمية، وعقد الورشات التدريبية التطوعية للقطاع الصحي والإداري في محافظة الزرقاء.



من جانبه، أكد رئيس مجلس المحافظة الدكتور ماجد الخضري أن هذه الدورات التدريبية تسهم في رفع قدرات أعضاء المجلس خاصة في إنشاء المشاريع التنموية والاستثمارية والخدمية كالأسواق الشعبية والمدارس والصيانة وتحديث المراكز الصحية وتطوير المستشفيات وإنشاء طرق جديدة وصيانتها وغيرها من المشاريع الخدمية والتنموية للمحافظة.



وحضر اختتام الفعاليات، رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، و مدير مركز الدارسات والاستشارات وخدمة المجتمع الدكتور فيصل الماضي.