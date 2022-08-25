انخفاض جديد على أسعار الحديد والاسمنت الخميس

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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تراجعت أسعار الحديد شد 60، اليوم الخميس، بشكل طفيف إذ تراوحت بين 580-585 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.ويعتمد إنتاج الحديد محليا على الخردة التي ارتفعت خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع أسعار الحديد عالميا نظرا لارتفاع كلف الشحن وتوقف دول عن التصدير.ويقدّر الإنتاج المحلي من الحديد بنحو 25 ألف طن يوميا، فيما لا يتجاوز الاستهلاك اليومي 5-6 آلاف طن بسبب قلة المشاريع وحالة الركود في الأسواق.أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر الطن يباع للمستهلك بين 94-98 دينار شاملا أجور النقل حسب المنطقة الجغرافية والكميات المشتراة.ويبلغ متوسط إنتاج مصانع الاسمنت نحو 25 ألف طن يوميا، فيما يتراوح احتياج السوق المحلي بين 5-6 آلاف طن يوميا.