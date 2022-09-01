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الخميس، 01-09-2022 01:09 م

تجارة الزرقاء: إصدار 711 شهادة منشأ آب الماضي

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الوكيل الإخباري - بلغت الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر آب الماضي 16 مليونا و899 ألفا و963 ديناراً، بحسب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم.

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وأكد شريم في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر آب الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وأشار شريم إلى إصدار 711 شهادة منشأ وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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