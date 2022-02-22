الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

الشارع الأردني يودع ٣ من شبابه المغتربين بحوادث منفصلة

نقابة الألبسة: افتتاح معرض 'جو فاشن' الخميس المقبل

هيئة الاتصالات تحذر من خاصية تحديد الموقع الجغرافي

أسعار الذهب محليا

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

مصر تعدل الناتج الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه

التعليم العالي تدعو الناجحين بالتوجيهي الاطلاع على معدلات القبول - رابط

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

الأردنيون يودعون سعد ذابح ويستقبلون سعد ابلع

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

الثلاثاء، 22-02-2022 09:24 ص

ارتفاعات في عجز الميزان التجاري والإنفاق على السفر بالأردن خلال 2021 - ارقام

7603026-1198950815


الوكيل الإخباري - كشفت الأرقام الرسمية، أن الأردن سجل إرتفاعاً في عجز الميزان التجاري خلال تشرين الثاني الماضي يصل إلى 120.2 مليون دينار بنسبة ( 18.7% ) مقارنة مع نفس الشهر من 2020 ليبلغ 764.0 مليون دينار. 

وكشفت الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الاخباري " أن الـ 11 شهر الأولى من 2021 ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن ليصل إلى 1.768.4 مليون دينار، بنسبة (29.2%) مقارنة مع ذات الفترة من 2020، ليصل إلى 7.824.4 مليون دينار. 

وحول إجمالي تحويلات العاملين في الخارج، كشفت الأرقام، أنه سجلت الحوالات إرتفاعاً خلال 2021 يصل إلى 22.8 مليون دينار، ما نسبته ( 1.0% ) مقارنة مع ذات الفترة من 2020 ولتصل إلى 2.412.1 مليون دينار. 

وعن مقبوضات السفر، فقد شهدت خلال 2021 إرتفاعاً وصل إلى نسبة ( 89.9% )  لتبلغ 1.899.6 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020. 

وحول مدفوعات السفر" الإنفاق على السفر" فقد شهدت إرتفاعاً بنسبة ( 131.6% ) خلال العام 2021 لتصل إلى 627.0 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2020. 

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
6214a4074c59b73da627daee

البورصات الأوروبية والأسهم الروسية في المنطقة الحمراء

000_8UA8L6

أزمة الجفاف تؤثر على نمو الاقتصاد المغربي خلال 2022

٢٢٢

أسعار الذهب محليا

dd7e0c59-9aca-42c2-8242-325e6a7bf9ba_16x9_1200x676

الروبل الروسي يهبط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا بعد تصاعد التوتر في أوكرانيا

24d7edac-4e3d-4231-bfc9-755867b33947_16x9_1200x676

مصر تعدل الناتج الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه

621477c442360452f32dc1a9

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

أخبار متعلقة
غرفة-صناعة-عمان-كلمة-الاردن-600x470

القطاع الصناعي: الملك الداعم الرئيس للصناعة الأردنية

2021_10_12_11_27_37_416

1.384 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة

1202217133024842660043

الخصاونة عن مشروع نيوم: مهم ويخدم الواقع الاقتصادي

FKBMcVOXIAI_zGe

توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

وزراء الطاقة في كل من الاردن وسوريا ولبنان

وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي

0L5A8804

سوريا: خط الربط الكهربائي مع الأردن جاهز فنياً