ارتفاعات في عجز الميزان التجاري والإنفاق على السفر بالأردن خلال 2021 - ارقام

الوكيل الإخباري - كشفت الأرقام الرسمية، أن الأردن سجل إرتفاعاً في عجز الميزان التجاري خلال تشرين الثاني الماضي يصل إلى 120.2 مليون دينار بنسبة ( 18.7% ) مقارنة مع نفس الشهر من 2020 ليبلغ 764.0 مليون دينار.



وكشفت الأرقام، التي اطلع عليها " الوكيل الاخباري " أن الـ 11 شهر الأولى من 2021 ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن ليصل إلى 1.768.4 مليون دينار، بنسبة (29.2%) مقارنة مع ذات الفترة من 2020، ليصل إلى 7.824.4 مليون دينار.



وحول إجمالي تحويلات العاملين في الخارج، كشفت الأرقام، أنه سجلت الحوالات إرتفاعاً خلال 2021 يصل إلى 22.8 مليون دينار، ما نسبته ( 1.0% ) مقارنة مع ذات الفترة من 2020 ولتصل إلى 2.412.1 مليون دينار.



وعن مقبوضات السفر، فقد شهدت خلال 2021 إرتفاعاً وصل إلى نسبة ( 89.9% ) لتبلغ 1.899.6 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020.



وحول مدفوعات السفر" الإنفاق على السفر" فقد شهدت إرتفاعاً بنسبة ( 131.6% ) خلال العام 2021 لتصل إلى 627.0 مليون دينار، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام 2020.

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