توقيع اتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن .. والخرابشة: الاتفاق ليس تجاريا

الوكيل الاخباري - وقّع الاردن و وزراء الطاقة في لبنان وسوريا، الأربعاء، اتفاقية عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا.

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وقال وزير الطاقة صالح الخرابشة ان الاردن سيقف دوما إلى جانب لبنان في هذه الفترة، وأن هناك توجيهات مستمرة من جلالة الملك عبد الله الثاني للوقوف دائما مع أشقائنا وتقديم ما يمكن تقديمه.





واكد على أن الإتفاق للأردن ليس تجاريا، وانما هو لدعم ومساعدة لبنان في الازمة التي يمر بها، ونوه الى ان زيادة معدل الاستجرار اكثر من 250 ميغاواط سيكون وفقا للتقييم الاولى من مرحلة المشروع.





وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة إن الزيارة إلى لبنان، لتتويج ما تم التوصل إليه من اتفاق وعمل خلال الفترة الماضية لاستعداد النظام الكهربائي الأردني لتزويد لبنان بالكهرباء مرورا بالشبكة السورية.

و قالت شركة الكهرباء الوطنية، إن عمليات التزويد الكهربائية من الأردن إلى لبنان عبر سوريا سوف تبدأ خلال شهر من توقيع اتفاقية الكهرباء التي ستتم اليوم الأربعاء في بيروت.



وبيّنت الشركة لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيكون هناك فترة تجريب لعمليات التزويد عبر الشبكة، موضحة أن مدة فترة التجريب تخضع لتقييم الفنيين والخبراء.









