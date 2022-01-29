السبت 29-01-2022
الوكيل الاخباري

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

الضمان: تخصيص راتب للمتوفين بكورونا من الكوادر الصحية

رئيس الأرجنتين: عدم موافقة أوروبا على "سبوتنيك- V" خطأ تمليه دوافع سياسية

الديوان الملكي يهنىء بعيد ميلاد الملك الستين

بالرغم من الانزلاقات.. ضبط مركبات تسير بسرعات عالية على الطرق الخارجية

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة

شكاوى من تأخر نتائج فحوصات كورونا.. والصحة توضح

السير: 179 حادثاً مروريا خلال 24 ساعة

قرصنة منصة عملات مشفرة بمبلغ 80 مليون دولار

جمعية المصدرين: الصادرات الصناعية تشكل 90 % من الصادرات الكلية للمملكة

السبت، 29-01-2022 09:44 ص

1.384 مليار دولار فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة

2021_10_12_11_27_37_416


الوكيل الإخباري - وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 384ر1 مليار دولار.

اضافة اعلان


وبحسب رئيس غرفة التجارة الأميركية في الأردن المهندس محمد البطاينة، بلغت الصادرات الأردنية خلال 11 شهرا الماضية من العام الماضي نحو 5ر2 مليار دولار، مقابل 120ر1 مليار دولار مستوردات.


وقال المهندس البطانية، إن منتجات صناعة الألبسة والمنسوجات تعد أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، تلاها الهندسية والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت والحلي والمجوهرات.


وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والأردن، أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، ووقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010.


واشار البطاينة الى أن الأردن بدأ بتصدير خدماته عبر الانترنت من خلال تعامله بالاقتصاد الرقمي سواء خدمات هندسية أو معلوماتية وغيرها، حيث سيكون لهذه الخدمات الأثر الكبير على الصادرات الأردنية في الاعوام المقبلة.


واوضح أن العلاقات الأردنية الأميركية تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتميزة مع واشنطن، مؤكدا دعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن ومساعدته للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.


وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن التي تأسست عام 1999، جمعية وطنية غير ربحية، وعضواً في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين البلدين وتطوير الأعمال وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
138454

اربد: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة 90 % خلال 4 أعوام

720211495051291210046

تجارة الأردن: مقبلون على نظام عالمي جديد

da59b0c7-8f3e-4926-b78f-0fd72fda8160_16x9_1200x676

الجنيه المصري في 2022.. مؤسسة عالمية متفائلة بقوة

c2efefca-6c9f-4a9a-ac4b-37229ef76cf7_16x9_1200x676

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

ab494390-13b5-45cd-9c77-6de23c39d781_16x9_1200x676

وول ستريت تسجل أفضل يوم لها في 2022

Untitled-1-94-1200x675

غزو أوكرانيا يهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالميا

أخبار متعلقة
60fc0b147d4e2

247 مليون دولار فائض الميزان التجاري الأردني مع قطر في 4 اعوام

2_7 (1)

الحكومة ترصد 1.5 مليون دينار لمشروع الحصاد المائي خلال العام الحالي

222222

مطالبة بعدم تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات

M63A4562

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

82021229326479077518

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

0L5A1124 - Copy

الأردن السادس عربياً بين الدول الأقل بزيادة معدلات التضخم