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الأربعاء، 26-01-2022 01:30 م

الخصاونة عن مشروع نيوم: مهم ويخدم الواقع الاقتصادي

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" السعودية المهندس نظمي النصر والوفد المرافق له.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير المياه والري محمد النجار، ووزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي الدكتور نواف التل، ووزير البيئة ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالوكالة الدكتور معاوية الردايدة، والسفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، العلاقات التاريخية والأخوية والاستراتيجية التي تربط الاردن والمملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

 

ولفت الخصاونة إلى ما يجمع البلدين الشقيقين من قيم وتقاليد راسخة ورؤى مشتركة لمواجهة التحديات والحرص على تعزيز التعاون المشترك الذي يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.


وأكد الخصاونة أن مشروع "نيوم" مشروع مهم ونتمنى له النجاح والتوفيق، لافتا إلى أن امتداد مشروع "نيوم" بين المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية من شأنه أن يخدم الواقع الاقتصادي في المنطقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إليها وبما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الثلاث، وإقامة استثمارات ومشاريع مشتركة بما يسهم بالتصدي والاستجابة لتحديات التغير المناخي وتحديات نقص مصادر المياه والاستخدام الأمثل للطاقة النظيفة والتأسيس لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة.


من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم" السعودية، اهتمام الشركة بالتعاون الجاد والحقيقي مع الأردن للمضي قدما بتنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية.

وتركز الحديث خلال اللقاء حول إمكانية إقامة مشروعات وشراكات تعود بالفائدة على الجانبين في العديد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية سيما قطاعات الطاقة وتحلية المياه على البحر الأحمر على ان يتم الحديث واستكمال البحث بشأنها وجدواها الاقتصادية بين الوزراء المعنيين ومسؤولي شركة "نيوم" خلال الفترة المقبلة.


يشار إلى أن شركة "نيوم" تأسست عام 2019 وتعود ملكيتها لصندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف تطوير منطقة "نيوم" الواقعة شمال غرب المملكة العربية السعودية .




 




 

 


 

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