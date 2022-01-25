وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي

الوكيل الإخباري - أشاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بالتعاون مع الأردن في إطار مشروع الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة الأخرى.

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وقال فياض لـ " الوكيل الاخباري" إننا نامل بان يزيد حجم التعاون مع الأردن، وأن يعود هذا المشروع بالنفع على لبنان، خلال ما يعانيه من أزمة في الطاقة.



وشكر فياض المملكة ملكاً وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم للبنان، مؤكداً على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.



وأشار إلى أن توقيع العقد سيتم غداً الأربعاء، الساعة 10 صباحاً في بيروت، بحضور وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل.