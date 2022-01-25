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الثلاثاء، 25-01-2022 11:15 ص

وزير الطاقة اللبناني يتحدث للوكيل عن اتفاقية الربط الكهربائي

وزراء الطاقة في كل من الاردن وسوريا ولبنان


الوكيل الإخباري - أشاد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بالتعاون مع الأردن في إطار مشروع الربط الكهربائي ومشاريع الطاقة الأخرى.

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وقال فياض لـ " الوكيل الاخباري" إننا نامل بان يزيد حجم التعاون مع الأردن، وأن يعود هذا المشروع بالنفع على لبنان، خلال ما يعانيه من أزمة في الطاقة.


وشكر فياض المملكة ملكاً وحكومة وشعباً على ما تقدمه من دعم للبنان، مؤكداً على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.


وأشار إلى أن توقيع العقد سيتم غداً الأربعاء، الساعة 10 صباحاً في بيروت، بحضور وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، ووزير الكهرباء السوري غسان الزامل.

 

ووفقاً لبنود الإتفاق، سيزود الأردن لبنان بـ 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحاً، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات، وستكون شركة الكهرباء الوطنية هي الطرف الأردني المُوقع على الاتفاقية، مع الحكومة اللبنانية والجانب السوري.

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