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الثلاثاء، 02-08-2022 01:56 م

ارتفاع أرباح البنوك المدرجة ببورصة عمّان 47%

هيئة الاوراق المالية 2
 
 


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مالية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان، وعددها 15 بنكا، ارتفاعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 46.8% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق البيانات بلغ صافي أرباح البنوك 435.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 296.5 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي وبقيمة ارتفاع بلغت نحو 138.7 مليون دينار.

وأشار إلى نمو التسهيلات الائتمانية والودائع، إضافة إلى تحسن الأنشطة التشغيلية للبنوك و تراجع المخصصات انعكس إيجابا على نمو أرباحها التشغيلية وأرباحها قبل الضريبة في الستة شهور الأولى من العام الحالي.

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وشهد قطاع البنوك عمليات استحواذ انعكست إيجابا على إجمالي صافي أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام الحالي

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