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الثلاثاء، 18-07-2023 08:04 ص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عالمياً

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1959.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:59 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.4 %إلى 1963.70 دولارا.


وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.


وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأميركي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 % إلى 24.87 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 982.43 دولارا وقفز البلاديوم 1.1 %إلى 1298.30 دولارا.

 

وكالات


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