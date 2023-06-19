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الإثنين، 19-06-2023 12:16 م

الذهب يبهت وسط تقييم لمسار رفع الفائدة الأميركية

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الوكيل الإخباري - سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.اضافة اعلان


ولوح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة الاثنين تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.

ولوح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.

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