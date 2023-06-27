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الثلاثاء، 27-06-2023 11:01 ص

الذهب عالميا يرتفع اليوم وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة

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الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل بيانات اقتصادية مهمة تصدرها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع، بينما يترقب المتعاملون أيضا خطابا لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوقوف على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %  إلى 1925.80 دولار للأونصة.

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كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 %إلى 1935.60 دولار.


وانخفض مؤشر الدولار 0.1 % ، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.































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